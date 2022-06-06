Крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях прекращает работу с российскими банками

Велика вероятность, что российские банки вскоре не смогут качественно мониторить операции клиентов и оценивать санкционные риски. Дело в том, что крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях сервис Dow Jones начал расторгать контракты с кредитными организациями России.

Западные поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках прекращают работу с российскими банками, сообщает РБК со ссылкой на источники. «Эти списки – это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», – говорят собеседники агентства.

Кроме Dow Jones сведения о фигурантах санкционных списков в кредитные организации также поставляли Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance). Эти базы собирают информацию по открытым источникам, в число которых входят санкционные списки, данные о возбужденных уголовных делах, списки от регуляторов, списки террористов. На основании этих сведений комплаенс-подразделения банков принимают решения – открывать счет потенциальному клиенту или не открывать, закрывать ли его при попадании клиента в те или иные списки.

По числу введенных санкций Россия вышла на первое место. В марте число ограничений, введенных против РФ, превысило число мер, применяемых к Ирану, Сирии и Северной Корее. На 30 мая количество российских подсанкционных лиц превышало 10,5 тысячи.

«Если банки лишатся возможности оперативно проверять клиентов с помощью баз данных, они рискуют сами попасть под санкции, в том числе вторичные, если нарушат те или иные ограничения», – поясняют эксперты. То есть комплаенс позволяет малой ценой застраховать банк от больших рисков.

В России есть альтернатива западным агрегаторам – система X-Compliance. Но это не является решением проблемы, так как есть такой стандарт – должны стоять две базы данных, чтобы перепроверять информацию, потому что ни одна система не может быть на 100% идеальной.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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