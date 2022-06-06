Грузовым компаниям России грозит волна банкротств

Тарифы на грузовые перевозки в России падают, тогда так стоимость запчастей и расходных материалов продолжает расти на фоне антироссийских санкций. Это грозит отрасли убытками и может стать причиной банкротств, передает РБК.

С начала марта по 1 июня индекс грузоперевозок FTL.РФ снизился на 13,2%, до 1141 пункта. Показатель говорит об изменении тарифов на доставку грузов по 100 популярным направлениям в России.

В частности, на маршруте Санкт-Петербург – Москва действует тариф 33,3 рубля за километр, что на 34,3% меньше по сравнению с мартом, следует из представленной на конференции «Транспортная логистика: сверхновая реальность» презентации биржи грузоперевозок ATI.SU, охватывающей 300 тысяч участников, 250 тысяч грузов и 100 тысяч машин.

По словам представителей отрасли, падение ставок почти не оставляет возможностей для развития. Ситуация грозит снижением рентабельности и, как следствие, убытками и проблемами с обновлением парка. Спад в перевозках более ощутим в западной части России, граничащей с Европой.

Кроме падения ставок компании столкнулись с увеличением себестоимости перевозок, и она продолжила расти, в основном из-за роста стоимости запчастей, удорожания страхования и роста инфляции. После начала спецоперации на Украине курс рубля сильно упал, а поставщики запчастей резко подняли цены. Рост цен на комплектующие для его компании составил 70%.

Ситуация на рынке может привести к сокращению количества мелких перевозчиков (ИП и самозанятых). Им, возможно, будет выгоднее поставить собственную машину на стоянку и начать работать в крупной компании. Рынок могут покинуть около 10% мелких игроков. Остается и риск того, что отрасль ждут массовый уход большинства игроков и банкротства. Если ставки продолжат снижаться, есть опасность ухода с рынка «белых» игроков.

Москва, Зоя Осколкова

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