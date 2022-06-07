Мороженое в стаканчике к лету подорожало на 20%

Мороженое в вафельном стаканчике к началу июня прибавило в цене 20%, подсчитали аналитики сервиса «АТОЛ Онлайн». Союз мороженщиков России связал изменение цены с подорожанием сырья и упаковки.

«С января 2022 года средняя стоимость 100 граммов мороженого выросла на 27% и составила 61,9 рубля. В частности, вафельный стаканчик к маю подорожал на 20%», – приводит данные сервиса РИА Новости.

За пять месяцев прошлого года цена на мороженое в стаканчике снизилась на 1%, а на 100 граммов мороженого в среднем – увеличилась на 9%.

В Союзе мороженщиков России отметили, что на цену повлияло подорожание сахара, закупаемых в Европе стабилизаторов и эмульгаторов, гофрокартона для коробок. Подорожали и основные ингредиенты: сливки – на 28%, сметана – на 18%, молоко – на 16%.

Как сообщал «Новый День», набор продуктов для окрошки вырос в цене на 15% по сравнению с прошлым годом. Четыре порции холодного супа обойдутся в 675 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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