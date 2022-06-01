«Индекс окрошки»: традиционный холодный суп подорожал за год на 15%

Набор продуктов, необходимых для приготовления окрошки, вырос в цене на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует «Чек Индекс» аналитического ресурса «Платформы ОФД».

Аналитики сравнили цены на продукты для окрошки в разных регионах России в мае текущего и прошлого года. Так больше других выросла стоимость сметаны – на 31% (за 250 г), картошка и зеленый лук подорожали на 29% (за 1 кг), яйца – на 21% (за десяток), квас – на 19% (за литр), укроп вырос в цене на 16% (за пучок), огурцы – на 11% (за 1 кг), вареная колбаса – на 6% (за 300 г), редис – на 4% (за 300 г). Средний чек покупки такого набора товаров составил 897 рублей, что на 16% выше, чем в прошлом году.

Если считать стоимость продуктов, необходимых для приготовления квасной окрошки, исходя из традиционного «советского» рецепта, то четыре порции холодного супа обойдутся в 675 рублей. Это на 15% выше, чем в прошлом году.

Самая дорогая окрошка – на Чукотке, где набор ингредиентов согласно рецепту будет стоить 2310 рублей. Самая низкая стоимость продуктов для окрошки – в Мордовии – 482 рубля. В Москве летний суп обойдется в 1166 рублей, в Санкт-Петербурге стоимость значительно ниже – 843 рубля.

В заведениях общепита окрошка также подорожала. В среднем по России на порцию окрошки в мае 2022 году посетители тратили 175 рублей, что на 31% выше, чем в прошлом году в то же время.

По словам экспертов, в мае-июне традиционно более высокие затраты на приготовление окрошки, поскольку на продуктовый набор влияет ситуация с большим объемом импортной плодоовощной продукции в магазинах. Например, согласно данным Росстата, в апреле индекс потребительских цен на такую продукцию в целом – вырос «год к году» на 33%. В течение лета с повышением доли овощей отечественного производства на прилавках размер трат на окрошку снижается на 10-15%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»