В ПФР рассказали о живущих за рубежом россиянах, оставшихся без пенсий из-за санкций

С апреля 2022 года 37 граждан России, проживающих за границей, не смогли получить пенсии из-за ограничительных мер, введенных странами Запада. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Из-за антироссийских санкций зарубежные банки начали отклонять переводы ПФР в адрес российских пенсионеров. «Во втором квартале текущего года были возвращены платежи в отношении 37 граждан. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами», – рассказали РБК в Пенсионном фонде.

Согласно постановлению правительства, ПФР продолжает переводить деньги за границу в установленном порядке через банк, который не попал под санкции. Наименование кредитного учреждения не уточняется. Ранее эти функции были возложены на Сбербанк, но с недавнего времени он был включен в «черный список».

В том случае, если зарубежный счет не принимает перевод, ПФР направляет пенсионеру уведомление. Выплаты можно всегда получить в рублях на территории России. Гражданин должен подать заявление и указать реквизиты счета в российском банке. Если такой счет не будет предоставлен, выплаты заморозят. При этом пенсионер всегда может восстановить выплаты, к которым прибавится неполученная ранее пенсия.

По данным ПФР, российскую пенсию за пределами РФ получают 124,5 тысячи человек, проживающих в 91 стране мира. За два года общее число зарубежных пенсионеров снизилось почти в три раза: в 2020-м оно достигало 341 тысячи человек.

Москва, Зоя Осколкова

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