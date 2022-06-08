Магазины Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в июне

Zara, Massimo Dutti и другие бренды испанской компании Inditex собираются возобновить работу магазинов в России уже в июне. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгению Хакбердиеву.

Точная дата открытия магазинов Zara и Massimo Dutti пока неизвестна. Как отметила глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько, это будет происходить постепенно, и первые магазины, как ожидается, заработают уже в июне.

Евгения Хакбердиева сочла логичным с точки зрения бизнеса открытие торговых точек испанских брендов одежды в летний период. Ретейлеры смогут продать оставшийся товар и войти в осень с новой коллекцией, пояснила она.

Источники издания на рынке торговой недвижимости подтвердили информацию о возвращении брендов Inditex в Россию. Впрочем, один из собеседников газеты сообщил, что письменно торговая сеть еще не проинформировала своих партнеров о возобновлении работы, пока заявления устные. По этой причине назвать точную дату открытия магазинов сейчас сложно, отметил он.

Напомним, испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, 5 марта объявила о временном прекращении работы в России из-за ситуации на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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