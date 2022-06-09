Поставки товаров из США в Россию упали до рекордного минимума

Импорт американских товаров в Россию сократился до минимума за 20 лет. Практически сошли на нет отгрузки легковых автомобилей, лодок, сельскохозяйственных машин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику торговли США и России.

В марте экспорт товаров из Соединенных Штатов в РФ обвалился почти в пять раз по сравнению с февралем, в апреле он составил 89,1 млн долларов против 101,1 млн долларов в марте. Это новый минимальный месячный уровень с 2002 года, о чем свидетельствуют данные Бюро переписей США (Census Bureau).

Федеральная таможенная служба (ФТС) приостановила публикацию ежемесячных данных по внешней торговле России, данные за февраль и последующие месяцы в настоящее время недоступны. Американские сведения о внешней торговле выходят с задержкой в более чем 30 дней. Поставки российских товаров в США в апреле снизились по сравнению с мартом на 24%, но остались на относительно высоком уровне – 2,08 млрд долларов.

Поставки ряда промышленных и транспортных категорий в апреле почти обнулились, в частности, речь идет практически о полном прекращении отгрузок судов и лодок, поршневых двигателей внутреннего сгорания, туннелепроходческих машин, бурильных установок, оборудования для забивки свай, легковых и сельскохозяйственных машин. В то же время немного выросли поставки фармацевтических препаратов. Лекарства в общем случае выведены американскими властями из-под действия антироссийских санкций.

Стоит отметить, что в американском импорте из России большинство традиционных статей тоже сжались. Уменьшились поставки российских железа, стали и изделий из них, никеля, а также патронов. Единственной категорией, по которой значимо увеличился ввоз из РФ, оказались палладий и платина.

Москва, Зоя Осколкова

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