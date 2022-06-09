Huawei закрыла ряд магазинов в России

Компания Huawei закрыла четыре фирменных магазина из 19 действующих в России. Число торговых точек компании в будущем может еще уменьшиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компании.

Уже закрыты четыре магазина компании в разных регионах. 28 февраля прекратила работу точка в московском торговом центре «Ривьера». Позже закрылись магазины в Ростове-на-Дону, Новокузнецке, Уфе. По словам источника, из оставшихся 15 не все смогут остаться на рынке.

Основная причина – нехватка товара на складах. Также повлияло и снижение спроса на смартфоны у россиян.

Напомним, к середине марта объем поставок смартфонов китайских компаний Xiaomi, Oppo и Huawei снизился почти вдвое с начала военной спецоперации в Донбассе. После ухода с российского рынка ряда западных компаний образовалась ниша, которую китайские компании не спешат занять из страха перед санкциями Запада.

Москва, Наталья Рязанова

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