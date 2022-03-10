Поставки китайских смартфонов в Россию упали

Объем поставок смартфонов китайских компаний Xiaomi, Oppo и Huawei снизился как минимум на половину с начала военной операции в Донбассе. Другие производители гаджетов тоже снизили продажи в Россию на фоне падения рубля и санкционного давления, пишет Financial Times.

Издание отметило, что компании не объявляют открыто о сокращении импорта, поскольку ощущают давление со стороны Пекина, который заверил Москву в поддержке.

«Открыто объявлять о приостановке продаж на российском рынке, как это сделали Apple и Samsung, непросто с политической точки зрения», – подтвердил один из бывших топ-менеджеров Xiaomi.

По данным издания, доля китайских компаний составляет около 60% рынка смартфонов в России. Санкционное давление не позволяет китайским производителям быстро занять нишу, освободившуюся после ухода с российского рынка западных компаний.

Ранее Apple приостановила продажи своей продукции в России и ограничила работу сервиса Apple Pay в связи с западными санкциями. Южнокорейская компания Samsung Electronics приостановила экспорт своих товаров в Россию на фоне военной операции России в Донбассе и санкционного давления.

Москва, Наталья Рязанова

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