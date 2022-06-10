ЦБ улучшил прогноз падения ВВП России в 2022 году

Снижение ВВП России по итогам 2022 года может оказаться меньше апрельского прогноза (8-10%). Об этом заявил Центробанк РФ по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки до 9,5%.

По данным регулятора, снижение деловой активности в стране после резкого падения в апреле приостановилось в мае. При этом ситуация в отраслях была неоднородной.

«Снижение экономической активности происходит за счет как спроса, так и предложения. Согласно данным опросов, предприятия по-прежнему испытывают значительные затруднения в производстве и логистике, несмотря на некоторую диверсификацию поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта», – указали в ЦБ.

При этом, как отмечается в заявлении, «потребительская активность сокращается в реальном выражении в условиях высокой склонности населения к сбережению и снижения реальных доходов»

По оценке регулятора, внешние условия для российской экономики остаются сложными из-за введенных западных санкций и значительно ограничивают экономическую деятельность.

Впрочем, как заявил ЦБ, фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем регулятора ожидал в апрельском базовом сценарии.

«С учетом этого Банк России оценивает, что снижение ВВП по итогам 2022 года может оказаться меньше, чем прогнозировалось в апреле», – говорится в заявлении.

Ранее аналитики ЦБ в июньском опросе по сравнению с апрелем заметно улучшили прогноз ситуации в отечественной экономике в 2022 году. Они ожидают, что инфляция по итогам года составит не 22%, а 17%. При этом спад ВВП прогнозируется на 7,5% вместо 9,2%.

Напомним, Минэкономразвития РФ прогнозирует спад российской экономики в текущем году на 7,8% в базовом варианте.

Москва, Наталья Петрова

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