Аналитики ЦБ улучшили прогноз экономической ситуации в России

В июньском опросе Банка России аналитики по сравнению с апрелем заметно улучшили прогноз ситуации в отечественной экономике в 2022 году. Согласно их оценке, инфляция по итогам года ожидается не 22%, а 17%. При этом спад ВВП ожидается на 7,5% вместо 9,2%, говорится в итогах исследования, опубликованных на сайте ЦБ.

Согласно итогам опроса, при снижении инфляции в 2023 году до 6,7% и до 5% в 2024-м среднегодовая ключевая ставка в 2022 году может составить 11,1%, в следующем году – 8%, в 2024 году – 7%, а в 2025 году – 6,3%.

Что касается перспектив экономического роста, то повышение ВВП ожидается только в 2024 году на 1,8% после нулевого роста в 23-м, и падения на 7,5% в текущем году. В 2025-м темпы роста экономики должны составить 1,8%, прогнозируют аналитики.

Ожидания экспертов относительно курса доллара снизились: в 2022 году среднегодовой курс понижен до 75 рублей с 85 рублей, в 2023-м – до 80 с 90 рублей, в 2024-м – до 85,1 с 96 рублей. Согласно оценке аналитиков, в 2025 году среднегодовой курс доллара составит 88 рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»