Бумага под санкциями: чай в пакетиках уступит полки магазинов чаю в пачках

Фасованный в пакетики чай вскоре уступит место на магазинных полках чаю в пачках, предупредил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Причина – нехватка фильтровальной бумаги, закупаемой за границей и попавшей под санкции.

В России не производят фильтровальную бумагу. Для внутренних нужд, в том числе фасовки чая, ее закупали в Турции, Китае, Германии. Бумага в числе других фильтровальных материалов попала под санкции, и поставки из ряда стран прекратились.

«Сейчас доля продукции в пакетиках порядка 65%. Будет перераспределение долей между рынком пакетиков разовой заварки и рынком чая в пачках в сторону последнего. И это никак не связано с дефицитом чая», – сказал Чантурия в беседе с РИА Новости.

Он призвал спокойно отнестись к ситуации и не закупать пакетированный чай впрок. Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что систему поставок уже перестраивают. К осени ситуация выровняется благодаря увеличению закупок в Турции и Китае.

Как сообщал «Новый День», кофейную арабику в России заменит робуста из-за скачка цен на доставку и изменения маршрутов. Эксперты отметили, что россияне стараются экономить и более дешевая робуста придется «ко двору».

Москва, Наталья Рязанова

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