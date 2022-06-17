«Шарахаться нам придется»: Греф назвал срок возврата экономики России к уровню 2021 года

Российская экономика России на фоне масштабных западных санкций восстановится и вернется на прошлогодний уровень только через десять лет, если не принимать никакие меры. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форума.

«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – цитирует Грефа ТАСС.

Из-за санкций под ударом оказалась значительная часть ВВП России, отметил банкир. На страны, которые поддержали антироссийские рестрикции, приходится 56% экспорта и 51% импорта, сообщил он. «Это угроза для 15% ВВП страны», – считает Греф.

Вместе с тем глава Сбера отметил, что после введения санкций экономика России демонстрирует «необыкновенную гибкость». По его словам, никто не ожидал, что перестройка и подстройка под новую ситуацию будет происходить такими быстрыми темпами. Это происходит благодаря тому, что экономика за эти годы приобрела уникальный опыт, и большей частью он является частным, полагает Греф, передает «Прайм». «Только частная инициатива, только огромное количество независимых субъектов может вот так быстро перестраивать свой бизнес, в том числе экспортные потоки», – отметил он.

По мнению Грефа, главным вызовом для страны является структурная перестройка экономики,«то, что не удавалось сделать многие-многие годы». Как отметил банкир, структура экономики поменялась за последние 20 лет, но не радикальным образом. «Перед нами сейчас стоит огромный вызов в совершенно других макроэкономических предпосылках сделать тот самый трансформационный рывок», – сказал он.

Добавим, что во время делового завтрака между Германом Грефом и главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым разразилась дискуссия по поводу путей восстановления отечественной экономики. Министр заявил, что нужно «не шарахаться из стороны в сторону», а создавать условия для «реального бизнеса», передает RTVI. Речь идет о программе развития регионов и нацпроектах. «Это инвестиции в свою страну. Поэтому призыв – не шарахаться из стороны в сторону и очень бережно относиться к тому, что мы делаем», – сказал Решетников. На это Греф ответил, что «шарахаться нам придется», потому что Россию «сильно зацепили». «И нам придется сейчас серьезно что-то менять. Если мы будем спокойно реализовывать то, что мы реализовывали раньше, вряд ли мы к желаемому сценарию придем», – заключил он.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что сложные внешние условия для российской экономики могут сохраниться надолго и даже навсегда. Она призвала компании проявить гибкость и работать на внутренний рынок.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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