Набиуллина допустила сохранение навсегда новых условий для экономики РФ

Сложные внешние условия для российской экономики могут сохраниться надолго и даже навсегда, допустила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она призвала компании проявить гибкость и работать на внутренний рынок.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что стране нужно проявить гибкость в нынешних условиях и научиться оперативно реагировать на изменения ситуации. Так, самоценность экспорта нужно оценить заново и перенаправить товарный поток.

«Нужно переосмыслить выгоды от экспорта и, наконец-то, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок. Больше степени переработки, больше создания конечной продукции», – сказала глава ЦБ РФ на Петербургском международном экономическом форуме.

Трансляция велась на сайте форума.

Набиуллина призвала не искать виноватых в том, что экономические прогнозы не сбываются. Экономика России оказалась в условиях небывалой неопределенности, поэтому следует не подмечать ошибки, а действовать гибко.

В конце мая глава Центробанка предупреждала, что во время адаптации российской экономики к новым условиям, ситуация в стране в ближайшие кварталы не станет проще. «Будет сложно и компаниям, и гражданам», – сказала Набиуллина.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»