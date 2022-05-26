Набиуллина: В ближайшие кварталы будет сложно и бизнесу, и гражданам

Пока будет продолжаться адаптация российской экономики к новым условиям, экономическая ситуация в стране в ближайшие кварталы будет непростой. С таким предупреждением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Ближайшие кварталы не будут простыми», – сказала руководитель ЦБ на съезде Ассоциации банков России (цитата по РБК). «Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», – отметила она.

Глава ЦБ обратила внимание на то, что после введения санкций против России со стороны стран Запада регулятору удалось защитить финансовую стабильность РФ и не допустить раскручивания инфляционной спирали. Однако, как подчеркнула Набиуллина, однако успокаиваться рано, поскольку российская экономика входит в период структурной трансформации и будет остро нуждаться в деньгах.

«Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели», – отметила глава Центробанка.

По ее словам, ЦБ нужно определить новые параметры функционирования финансовой системы России. Необходимо «пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики», – приводит слова Набиуллиной «Прайм».

Пришло время для выработки стратегических решений для российской экономики, констатировала она, отметив, что «время тактических решений заканчивается».

При этом глава регулятора заявила, что «процесс структурной трансформации не будет бесконечным». «Бизнес найдет новые возможности, что поддержит и доходы людей», – убеждена она.

Москва, Наталья Петрова

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