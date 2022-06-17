Германия перестала передавать газ во Францию

Российский газ перестал поступать из Германии во Францию, сообщил французский оператор газотранспортной системы GRTgaz. В компании заявили, что населению придется перейти на экономию газа, если синоптики пообещают холодную зиму.

«С 15 июня GRTgaz констатирует прекращение физического потока между Францией и Германией. В случае холодной или затяжной зимы должно быть сокращено потребления газа, в том числе поставки промышленным потребителям, подписавшим соглашение», – говорится в сообщении на сайте компании.

GRTgaz призвала закачивать максимально доступные объемы газа в хранилища. Перебои в поставках летом не ожидаются, поскольку оператор намерен компенсировать недополученный из Германии газ объемами из Испании и других источников.

Итальянская Eni получает половину из запрошенных у России 63 млн кубометров газа по трубопроводу.

Напомним, Канада запретила вывозить из страны турбину «Северного потока», которую Германия отравила на плановый ремонт. Позже «Газпром» заявил, что вышел срок работы между ремонтами еще у одной турбины. Дальнейшие проблемы с ремонтом турбин могут привести к остановке газопровода, допустил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Суточные поставки газа по «Северному потоку» были снижены с плановых 167 млн кубов до 100 млн кубов. На фоне этой новости 16 июня биржевые цены на газ в Европе подскочили на более чем 21%. Тысяча кубометров голубого топлива торговалась по 1592,2 доллара.

Париж, Наталья Рязанова

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