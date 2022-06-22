Перевозка грузов обойдется бизнесу в РФ на 333 млрд рублей дороже из-за санкций

Российские компании переплатят порядка 333 млрд рублей за перевозку грузов из Европы в Россию до конца года, подсчитали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Дополнительные издержки за 2,5 месяца уже составили около 68 млрд рублей.

Запрет на въезд в страны Евросоюза для российских фур введен 9 апреля. По данным Федеральной таможенной службы, ограничения не распространялись на доставку фурами лекарств, продуктов, цветных металлов, удобрений, медицинских и сельскохозяйственных товаров, энергоносителей.

Международные транспортные компании из России на 1 июня уже потеряли более девяти миллиардов рублей доходов. Порядка 3,1 тыс. перевозчиков прекратили работу на европейском направлении.

При этом, въезд европейских грузовиков в Россию никак не ограничен. Как монополисты европейские перевозчики подняли тарифы, и каждый рейс фуры из ЕС в Россию подорожал с 3,2 тыс. евро до 12 тыс. евро.

АСМАП призвала российские власти ввести ответный запрет на проезд фур с товарами из ЕС в Россию. Для сохранения цепочек доставки грузы предлагается перегружать на границе, пишет РБК со ссылкой на проект обращения АСМАП к президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщал «Новый День», рост цен на запчасти и расходные материалы продолжается и грозит отрасли грузоперевозок новыми убытками и волной банкротств.

Москва, Наталья Рязанова

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