В Национальном рейтинговом агентстве заявили о высоких рисках для финсистемы России

Факторы, разгоняющие инфляцию, продолжают доминировать в российской экономике, а риски для финансовой системы остаются крайне высокими. Об этом заявила генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

«Поэтому, с одной стороны, уровень [ключевой] ставки должен стимулировать кредитование и инвестиции, а с другой стороны – обеспечивать необходимое дезинфляционное влияние для возвращения инфляции к цели в 2024 году», – сказала эксперт в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ.

По ее словам, в таких условиях Центробанку придется принимать непростые решения, учитывая фактическую и ожидаемую динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики. Регулятору также необходимо оценивать риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономике России понадобится порядка двух лет для перестройки в связи с санкционным давлением. По его мнению, 2022 год будет сложным для уровня ВВП из-за кризисных ситуаций, вызванных антироссийскими санкциями. Есть вероятность, что для адаптации потребуется больше времени.

Москва, Зоя Осколкова

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