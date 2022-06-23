Филиппины готовят морской торговый путь в Россию

Власти Филиппин решили обойти антироссийские санкции с помощью новых логистических цепочек. Они готовятся запустить морской торговый путь во Владивосток, рассказал посол Филиппин в России Игорь Байлен.

Западные санкции негативно сказались на процессе экспорта-импорта между Россией и Филиппинами. Но филиппинские власти решили использовать трудности для развития новых путей доставки товаров.

«Мы ожидаем, что эти трудности приведут к развитию альтернативных путей – например, морского пути в порты Владивостока. Мы остаемся дружественной страной, поэтому торговые отношения могут продолжаться. Это необходимо как для экспортеров из Филиппин, так и для импорта из России». – сказал посол в интервью РИА Новости.

Ожидается, что морской путь свяжет Владивосток с островом Минданао на юге филиппинского архипелага. Проект пока на стадии разработки, им будет заниматься новая администрация после инаугурации президента Фердинанда Маркоса-младшего.

Игорь Байлен отметил, что важно развивать восточный фланг России, поскольку она также и азиатская страна. «Мы со своей стороны будем помогать», – заверил дипломат.

Манила также изучает возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений ради продолжения торговли с Москвой.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»