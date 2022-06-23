Nike окончательно уходит из России

Американский производитель спортивной обуви и одежды Nike заявил об окончательном уходе с российского рынка. Решение об этом компания приняла после 3,5 месяцев приостановки онлайн-продаж в стране.

«Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе», – говорится в сообщении на официальном российском сайте производителя. В компании добавили, что временно закрытые на территории России магазины больше не откроются.

Напомним, в конце мая в конце мая Nike не продлила франчайзинговое соглашение с компанией IRG – владельцем крупнейшей монобрендинговой сети Nike в России. Nike объяснила решение неспособностью организовать поставку продукции в российские магазины.

Напомним, американская компания заявила о постепенном уходе с российского рынка после начала специальной операции РФ на Украине. В компании сообщили, что не могут гарантировать доставку своей продукции в страну.

При этом, как отмечают эксперты, товары Nike по-прежнему можно приобрести в мульбрендовых магазинах. Кроме того, продукция американской компании может поступать в Россию в рамках параллельного импорта.

Москва, Наталья Петрова

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