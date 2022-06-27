Bloomberg сообщает о наступлении дефолта по внешнему долгу России

Сегодня ночью в России наступил «дефолт». РФ не смогла выполнить свои обязательства по выплате внешних долгов из-за санкций. Подобная ситуация складывается впервые: у должника есть ресурсы и желание платить, но нет возможности.

Месяц назад Минфин России должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Но Минфин США отказался продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. В результате средства в размере 100 млн долларов не дошли по держателей ценных бумаг, а льготный период для получения денег инвесторами истек в ночь на 27 июня.

«В последний раз Россия объявляла дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от ошеломляющей долговой нагрузки страны царской эпохи в 1918 году», – пишет Bloomberg.

Как правило, международные рейтинговые компании делают официальное заявление о наступлении дефолта, но санкции привели к тому, что они отозвали российские рейтинги. В начале марта Moody's, Fitch и S&P объявили о приостановке коммерческой деятельности на территории России.

Держатели облигаций могут сами объявить дефолт, если владельцы 25% непогашенных бумаг согласятся с тем, что произошло «событие дефолта». При этом инвесторам не нужно действовать немедленно, так как требования становятся недействительными только через три года с даты платежа. Аналитики сходятся во мнении, что владельцы еврооблигаций займут выжидательную позицию.

В то же время агентство признает, что дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал ситуацию с вероятным дефолтом «фарсом». Он подтвердил, что у страны есть средства и желание платить. «Любой может объявить все, что ему заблагорассудится, – сказал Силуанов. – Но любой, кто понимает, что происходит, знает, что это никоим образом не дефолт».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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