Конфликт на Украине и реакция на него Запада ускорили фрагментацию мировой экономики. Нынешняя ситуация может стать поворотной для существующего в мире экономического порядка, говорится в ежегодном докладе Минэкономики Японии «Белая книга по экономике».

Министерство подчеркнуло, что страны уже разделились: G7 и их союзники очень быстро ввели несколько пакетов санкций против России. Тогда как многие развивающиеся страны придерживаются нейтралитета, чтобы сохранить экономические и политические отношения с Россией.

«Опасения относительно экономической фрагментации достигли самого высокого уровня после холодной войны, что может дополнительно подтолкнуть к структурной перестройке мировой экономики, где уже отмечается становление мультиполярности в свете тенденций на приоритет национальной экономической безопасности и самообеспечения», – цитирует доклад агентство «Прайм».

Мировые цены на топливо и продукты питания продолжают расти на фоне неопределенности сроков окончания конфликта на Украине. Ряд стран оказались на пороге экономического кризиса из-за трудностей с поставками топлива, продовольствия и минералов. Ситуация усугубляется, потому что Россия и Украина являются ключевыми поставщиками некоторых товаров.

Проблемы мировой экономики приобретают хронический характер в результате безответственного поведения Запада, уверен президент РФ Владимир Путин. Запад пренебрегает базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенностью частной собственности, что особенно четко видно по санкционному давлению на Россию.

Западные страны приняли шесть пакетов санкций в отношении РФ после начала военной спецоперации по защите населения Донбасса. Путин объявил о начале операции 24 февраля.

Токио, Наталья Рязанова

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