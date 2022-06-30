Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов

Цены на газ на европейском рынке взлетели выше 1600 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Впервые с начала марта фьючерсы торговались по 1615,7 доллара.

Цена на августовские фьючерсы на газ TTF сразу после открытия биржи превышала цену на закрытии в предыдущий день. На 14:51 мск цена установилась на уровне 149,4 евро/MWh, т.е. 1615,7 доллара за тысячу кубометров.

При этом, Германии приходится закупать недостающие объемы газа по рыночным ценам, которые значительно выше установленных договоренностью с Россией. Немецкая компания Uniper попросила у государства финансовую помощь, чтобы удержаться на плаву. Цены на газ продолжают расти, а акции компании падают на фоне газового кризиса из-за сокращения поставок российского голубого топлива, передает Reuters.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Европа из-за своих санкционных решений и роста цен в текущем году переплатит 400 млрд евро за энергоресурсы. Ту же сумму Европа заплатила за топливо в целом в 2021 году.

23 июня Германия объявила чрезвычайное положение из-за неопределенности с поставками газа. Это стало вторым этапом раннего предупреждения, который является начальным уровнем кризиса.

Берлин, Наталья Рязанова

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