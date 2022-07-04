Германия задумалась о запуске «Северного потока-2»

В Германии задумались над возможностью запустить газопровод «Северный поток-2» для компенсации сниженной подачи газа по «Северному потоку». Минэкономики ФРГ признал, что это невозможно.

Во время брифинга главу Минэкономики Беате Барон спросили, не планируют ли власти Германии запустить недавно достроенный трубопровод, чтобы получить больше российского газа.

«Трубопровод «Северный поток-2» не сертифицирован и тем самым не допущен до эксплуатации», – приводит слова министра «Прайм».

По «Северному потоку» в Германию поступает 40% газа от максимальной мощности трубопровода. «Газпром» назвал причиной плановые технические работы. К тому же, Канада со ссылкой на антироссийские санкции отказалась вернуть в Германию газоперекачивающие агрегаты с трубопровода, которые проходили там обслуживание.

Берлин назвал экономической войной сокращение поставок газа по «Северному потоку». Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что России известно о росте цен на отопление в Германии в связи с сокращением поставок газа. Немецкие власти уже задумались над угрозой кризиса неплатежей, банкротств и каскада аварий коммунальных служб.

Евросоюз усилил санкционное давление на Россию после начала военной спецоперации на Украине. ЕС неоднократно грозил введением эмбарго на закупку российских энергоносителей и объявлял о работе над независимостью от поставок топлива из России. На фоне неопределенности с поставками цены на газ на европейском рынке взлетели выше 1600 долларов за тысячу кубометров.

Берлин, Наталья Рязанова

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