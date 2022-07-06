Bild: планы Берлина заменить российский газ СПГ провалились

Предложенный министром экономики ФРГ Робертом Хабеком план заменить российский газ поставками СПГ провалился, заявил представитель Христианско-демократического союза Торстен Фрай. У Берлина нет танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

В мире доступны около 500 СПГ-танкеров, но на них очень большой спрос. Представитель Союза судовладельцев Мартин Крёгер пояснил, что Германия так и не получила суда, способные перевозить топливо на большие расстояния.

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам потребуется предстоящей зимой», – сказал член ХДС Торстен Фрай.

Политик призвал немедленно возвращать в строй угольные ТЭЦ, чтобы сэкономить имеющийся газ, а не искать варианты, как заполнить хранилища голубым топливом.

Берлин планировал зафрахтовать четыре плавучих СПГ-терминала, которые смогли бы перерабатывать 20 млрд кубометров газа в год. Это покрыло бы пятую часть потребностей страны.

Для передачи голубого топлива от терминалов власти Германии хотели использовать участок трубопровода «Северный поток-2». Минэкономики ФРГ предложило национализировать часть газопровода.

Германия может обойтись без закупок российского газа 2,5 месяца при полных хранилищах, подсчитали немецкие специалисты. Берлин боится, что поставки газа из России не восстановятся после плановой профилактики «Северного потока». Прокачку топлива по трубопроводу приостановят с 11 по 21 июля.

Берлин, Наталья Рязанова

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