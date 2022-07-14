Захарова связала работу «Северного потока» с влиянием санкций

Работа газопровода «Северный поток» будет зависеть от заявок на транспортировку газа и влияния санкций, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отвергла все варианты причин остановки трубопровода, кроме технических.

Захарова напомнила, что «Газпром» заранее согласовал сроки профилактических работ с партнерами. Технические работы регулярно проводятся на газопроводе ради поддержания его эффективной работы.

«Что касается работы газопровода в будущем, то многое будет зависеть от наших партнеров как в плане спроса на газ, так и недопущения негативного влияния нелегитимных односторонних санкций на его функционирование, как это произошло с ремонтом турбины Siemens в Канаде», – пояснила дипломат на брифинге.

Европейцы беспокоятся, что после окончания техобслуживания прокачка газа из России не возобновится. После остановки «Северного потока» подземные хранилища газа в Европе стали заполняться вдвое медленнее, скорость поступления в них топлива опустилась до рекордно низких значений.

Поставки газа по «Северному потоку» полностью остановлены утром 11 июля на время планового техобслуживания газопровода. Возобновить прокачку голубого топлива планируется 21 июля.

Москва, Наталья Рязанова

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