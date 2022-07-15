СМИ: Россия разрабатывает национальный эталон нефти

Российские власти подготовили план по созданию национального эталона нефти в 2023 году. Планируется начать торговлю нефтью на национальной платформе уже в октябре, пишет Bloomberg со ссылкой на документы и источники.

Вопрос прорабатывают ключевые российские министерства, Банк России и производители нефти. Цель создания национального нефтяного сорта – обойти попытки Запада ограничить доходы страны от экспорта энергоносителя. Пока планы находятся на ранней стадии.

«Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к покупке нефти с целью достижения достаточных объемов продаж для установления ценового коридора в период с марта по июль 2023 года», – говорится в публикации.

На мировых рынках основными сортами товарной нефти являются Brent, WTI, и Dubai Crude. Российские Urals и Siberian Light торгуются относительно Brent с дисконтом.

Как сообщал «Новый День», США с союзниками обсуждают установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель. Это один из возможных способов ограничить доходы России от экспорта энергоносителей. Евросоюз ввел частичное эмбарго на закупки российской нефти, но признал, что объемы топлива могут перенаправить с европейского рынка на азиатский.

Так, импорт российских нефтепродуктов на Ближний Восток в июне достиг рекордных 155 тыс. баррелей в сутки. За первую декаду июля Россия уже поставила 220 тыс. баррелей в сутки.

Москва, Наталья Рязанова

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