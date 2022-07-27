Песков отрицает зависимость объема поставок по «Северному потоку» от санкций

«Газпром» поставляет столько газа в Европу, сколько возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Объемы прокачки не зависят от отмены антироссийских санкций.

«Это совершенно неправильная увязка. «Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. «Газпром» был и остается надежным гарантом выполнения всех своих обязательств», – заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля не отрицал, что связь между санкциями и работой газопровода существует, но на техническом уровне. Введенные ограничения затрудняют процесс технического обслуживания агрегатов.

«Технические возможности для прокачки сузились. Эти санкции не дают возможности оперативно выполнять регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки. По мере того, как будут выполняться эти работы, «Газпром», соответственно, будет иметь возможность прокачивать больше», – пояснил пресс-секретарь президента.

С 27 июля «Газпром» вдвое снизил поставки газа в Европу по основному маршруту экспорта газа из России в Европу – газопроводу «Северный поток». Еще одна турбина была остановлена для планового ремонта. Суточная производительность «Портовой» составит до 33 млн кубометров газа в сутки.

На фоне снижения объемов прокачки цены на газ на европейском рынке взлетели до $2400 за тысячу кубометров. В ходе торгов цена поднималась до отметки $2412.

Москва, Наталья Рязанова

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