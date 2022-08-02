российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 августа 2022, 14:43 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В Бельгии заморозили более 50 млрд евро российских активов

Бельгийские власти заявили о том, что заморозили более 50 млрд евро активов, принадлежащих россиянам, попавшим под санкции. Об этом сообщает газета Nieuwsblad.

По словам представителя министерства финансов Бельгии Фрэнсиса Адинса, под блокировку попали 50,5 млрд евро финансовых активов, в которые входят наличные деньги и акции, принадлежащие физическим и юридическим лицам.

В бельгийском минфине уточнили, что речь идет о 1229 политиках и олигархах, и 110 организациях, включая банки и корпорации, которые находятся под санкциями.

Полномасштабные экономические ограничения страны ЕС стали вводить в отношении России с конца февраля, когда Москва объявила о начале спецоперации на Украине. С тех пор Евросоюз принял семь пакетов санкций, которые коснулись почти всех сфер экономики.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

«Проблема наглых»: Запад десятилетиями пытается заставить сербов Боснии отказаться от своей идентичности / Франция заморозила 1,2 млрд евро российских активов / Путин: Россия не будет работать себе в убыток с недружественными странами / Италию заподозрили в обходе антироссийских санкций / Новая Зеландия ввела санкции против ВС РФ и оборонных структур / Счет постпреда России при ООН был заблокирован швейцарским банком / «Бьют по уязвимым местам»: президент УТПП о проблемах с поставками комплектующих на уральские заводы / «Позиция по санкциям будет учитываться»: посол РФ рассказал о поддержке сербов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Россия, Финансы, Экономика, Европа, Санкции против России,