В Бельгии заморозили более 50 млрд евро российских активов

Бельгийские власти заявили о том, что заморозили более 50 млрд евро активов, принадлежащих россиянам, попавшим под санкции. Об этом сообщает газета Nieuwsblad.

По словам представителя министерства финансов Бельгии Фрэнсиса Адинса, под блокировку попали 50,5 млрд евро финансовых активов, в которые входят наличные деньги и акции, принадлежащие физическим и юридическим лицам.

В бельгийском минфине уточнили, что речь идет о 1229 политиках и олигархах, и 110 организациях, включая банки и корпорации, которые находятся под санкциями.

Полномасштабные экономические ограничения страны ЕС стали вводить в отношении России с конца февраля, когда Москва объявила о начале спецоперации на Украине. С тех пор Евросоюз принял семь пакетов санкций, которые коснулись почти всех сфер экономики.

Брюссель, Зоя Осколкова

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