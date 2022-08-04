Власти вложат в трассу М-12 еще 50 млрд рублей

Правительство России выделит еще 50 млрд рублей для ускорения работа на строительстве трассы М-12. Дополнительное финансирование поможет запустить участки в Московской и Владимирской областях до конца года, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что трасса станет частью маршрута в Западный Китай. Это поможет расширить торговые каналы с азиатскими странами, повысить надежность и скорость поставок товаров.

«Проект большой и капиталоемкий. Еще 50 млрд рублей позволят обеспечить опережающее строительство. Благодаря такой поддержке будут досрочно – уже в текущем году – введены в эксплуатацию участки в Московской и Владимирской областях», – пояснил Мишустин на заседании правительства.

Стенограмма заседания опубликована на сайте кабмина.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заверил, что в течение двух месяцев к строительству М-12 привлекут 30 тыс. строителей и девяти тыс. единиц техники. По его словам, есть шансы запустить 95 км автодороги на год раньше, до Нового года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»