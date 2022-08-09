Роскачество предупредило об обмане с фейковой страницей госуслуг

Мошенники запустили новую схему мошенничества с использованием поддельной страницы портала госуслуг. Россиян убеждают передать персональные данные якобы для получения выплат по соцконтракту, рассказали в пресс-службе Роскачества.

«В рассылках и сообщениях в Тelegram указывается, что вы претендуете на 250 тыс. рублей которые уже одобрены. Осталось только ввести свои данные – чаще всего на фишинговом сайте, полностью имитирующем «Госуслуги», – пояснили в ведомстве (цитата по РИА Новости).

Когда пользователь заполняет форму, его данные попадают к мошенникам, а те могут использовать их для получения кредита. При другом варианте подобной схемы россиян просят ввести данные банковской карты. Тогда злоумышленники могут напрямую снять все деньги с карты.

В Роскачестве напомнили, что портал госуслуг не занимается выплатами. Россиянам посоветовали не переходить по ссылкам из писем, в которых говорится об оформлении выплаты, и не передавать персональные данные третьим лицам. Особенно это касается «консультантов», выпытывающих информацию по телефону.

Как сообщал «Новый День», мошенники используют для своих схем актуальную новостную повестку. Так, они начали обзванивать россиян с предложением разморозить иностранные акции или выкупить их. На самом деле злоумышленники вынуждают заплатить «комиссию» за операцию.

Москва, Наталья Рязанова

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