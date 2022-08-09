IKEA назвала дату завершения онлайн-распродажи в России

Шведская IKEA завершит онлайн-распродажу товаров 15 августа, сообщается на сайте компании. Магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров.

«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса», – говорится в сообщении.

В компании добавили, что все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

Напомним, IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В середине июня стало известно, компания окончательно покидает российский рынок. IKEA сообщила, что продаст четыре свои фабрики в России и сократит сотрудников.

Онлайн-распродажа товаров шведской компании началась 5 июля, однако из-за огромной нагрузки сайт не выдержал. Представители шведского ретейлера ранее объяснили, как оформить заказ.

Москва, Наталья Петрова

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