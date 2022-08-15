Совфед предупредил о риске подорожания бензина в регионах

Стоимость бензина и дизтоплива в регионах может вырасти на фоне отмены субсидий перевозки топлива по железной дороге. Подорожание может составить около 4% уже в начале сентября, пишут «Известия».

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров напомнил, что субсидия помогала АЗС экономить на доставке груза. Из бюджета на субсидии выделяли 9,8 млрд рублей для компенсации ОАО «РЖД» затрат на перевозку топлива в Дальневосточный федеральный округ. Программа действовала до июля.

В ассоциации производителей и продавцов энергоресурсов «Надежный партнер» считают, что цены могут подрасти на 3-4% уже в начале сентября. Владельцам АЗС снова придется компенсировать расходы на доставку топлива за счет потребителей. Во время действия субсидии экономия составляла более миллиона рублей в месяц, пояснил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации Дмитрий Гусев.

По данным издания, Минэнерго и Минфин прорабатывают вопрос возобновления субсидирования. В Минэнерго отметили, что не ожидают подорожания топлива.

Как сообщал «Новый День», на 1 августа самым дорогим был бензин в Магаданской области – 61,45 рубля за литр. В пятерку лидеров вошли Чукотка, Сахалин, Якутия и Камчатка.

Москва, Наталья Рязанова

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