Маркировка за месяц выявила нарушений на 8,4 млрд рублей в легкой промышленности

Система маркировки помогла выявить нарушения при обороте товаров легкой промышленности стоимостью 8,4 млрд рублей. За полгода подобных нарушений нашли на 89,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В июле в системе зафиксировано 8,2 млн нарушений при обороте товаров легкой промышленности. Стоимость этих товаров эквивалентна 8,4 миллиарда рублей. В большинстве случаев нарушения допущены при обороте полотенец, постельного белья и детских курток», – цитирует сообщение агентство «Прайм».

С начала года выявлено порядка 50 млн нарушений при продаже товаров легкой промышленности, чья примерная стоимость достигает 89,9 млрд рублей.

«Нарушения допустили почти 29,5 тыс. компаний. Как правило, речь идет о попытках вести в оборот продукцию, не соответствующую разрешительной документации или с сертификатами с истекшими сроками действия», – пояснили в ЦРПТ.

Собранные с помощью маркировки данные переданы специалистам Роспотребнадзора, таможни и налоговой службы.

Как сообщал «Новый День», за первые шесть месяцев 2022 года система маркировки «Честный знак» выявила более 10 млн нарушений на обувном рынке России. Стоимость товара с нарушениями составила 25 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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