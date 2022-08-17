Япония возобновила закупку российской нефти после полного отказа от импорта. Но объем в июле сократился на 65,4% в годовом выражении, следует из торговой статистики японского Минфина.

С января по июнь объем нефтяного импорта из России уменьшился на 21,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В июне закупка полностью прекратилась.

Япония сократила закупку у России всех энергоносителей в годовом выражении. Так, в июле импорт угля упал на 40,1%, СПН – на 26,1%. Также Токио стал закупать меньше зерновых (-73,1%), овощей (-60,6%), но увеличил импорт рыбы и рыбной продукции на 21,7%, сои – на 140%.

Как сообщал «Новый День», в мае крупнейшая в Японии компания по продаже нефтепродуктов прекратила закупку у России, решив заменить российскую нефть ближневосточной. Вторая по величине японская нефтеперерабатывающая компания Idemitsu Kosan тогда же объявила об отказе от покупки российской нефти.

Токио присоединился к западным санкциям в отношении России после начла специальной военной операции по защите населения Донбасса. Москва начала СВО в феврале по просьбе Донецка и Луганска.

Токио, Наталья Рязанова

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