Крупная японская компания откажется от российской нефти

Глава японской корпорации Idemitsu Kosan Сюнъити Кито объявил об отказе от покупки российской нефти. Вторая по величине нефтеперерабатывающая компания в стране перестанет работать с сырьем из России.

«Мы импортировали в прошлом, но мы ясно даем понять, что не собираемся импортировать в будущем», – цитирует Кито телеканал NHK. Глава корпорации не уточнил, в какие сроки компания планирует прекратить закупки нефти в России.

По данным телеканала, Idemitsu Kosan уже ищет новых поставщиков, чтобы возместить 4% российского сырья в общем объеме нефтяных закупок.

Вопрос введения эмбарго на российскую нефть стал причиной долгого согласования шестого пакета антироссийских санкций странами Евросоюза. Ряд стран признались, что слишком зависят от энергоносителей из России.

Ранее один из крупнейших мировых нефтетрейдеров Trafigura объявил о сокращении с 15 мая закупок нефти и нефтепродуктов у России. Сингапурская компания приняла это решение, чтобы действовать в русле введенных Западом антироссийских санкций.

Токио, Наталья Рязанова

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