В Австрии инфляция достигла максимума почти за полвека

Годовая инфляция в Австрии ускорилась до 9,3%, побив июньский рекорд в 8,7%, следует из данных статистического управления Statistik Austria.

Основной рост цен пришелся на топливо, энергию для бытовых нужд, продукты питания и услуги в сфере общепита, сообщил гендиректор управления Тобиас Томас.

Уровень роста цен стал рекордным с февраля 1975 года. Ранее максимальный уровень инфляции в стране фиксировали в 1970-х годах во время мирового нефтяного кризиса.

В зоне евро инфляция в июле установила абсолютный рекорд – 8,9%. Месяцем ранее показатель держался на уровне 8,6%, сообщили в Евростате.

Как сообщал «Новый День», канцлер Австрии Карл Нехаммер обещал принять меры против роста инфляции. Если они не сработают, канцлер признал, что гражданам останется только искать забытье в алкоголе.

Инфляция в Европе растет на фоне введенных против России экономических санкций в связи с ситуацией на Украине. Евросоюз стремится отказаться от дешевых энергоносителей из России, в связи с чем цены на газ растут, влияя на стоимость других товаров и коммунальных услуг для европейцев.

Вена, Наталья Рязанова

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