Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ускорении приватизации государственной собственности. Депутат Верховной Рады Алексей Мовчан заявил, что продажа государственного имущества поможет экономическому восстановлению страны.

«Сегодня ночью президент подписал законопроект, который касается изменений в законодательство относительно ускорения приватизации для целей релокации предприятий и экономического восстановления», – приводит слова депутата пресс-служба украинского парламента.

Мовчан заявил, что пакет поправок для ускорения приватизации стал очередной победой в работе парламента.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал большую приватизацию в стране с 1 сентября. Парламент подвел под распродажу национальной собственности законодательную базу по поручению главы государства.

Аналитики оценили решение киевского режима как желание Владимира Зеленского и его окружения обогатиться на продаже украинских активов Западу. Поскольку внутри страны не найдется достаточно капитала для выкупа госпредприятий, и Киев сможет получить хорошую цену только от западных союзников.

Киев, Наталья Рязанова

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