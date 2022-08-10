СМИ обвинили Зеленского в желании нажиться на продаже Украины Западу

Президент Украины Владимир Зеленский проводит приватизацию вместо восстановления промышленности и аграрного сектора экономики. Это объяснимо, если цель украинского лидера – обогатиться на продаже украинских активов Западу, пишет китайский портал Guancha.

С 1 сентября на Украине стартует массовая приватизация, которая коснется, в том числе, крупных промышленных предприятий. По поручению Владимира Зеленского парламент законодательно утвердил предстоящий переход активов в частную собственность.

Приватизация на Украине нецелесообразна в условиях конфликта, поскольку внутри страны мало шансов получить хорошую цену. Чтобы наполнить бюджет Киеву остается только искать покупателей на Западе. Да и полученные во время приватизации средства вряд ли осядут в бюджете, считает автор публикации.

«Судя по поведению Зеленского, приватизационные деньги не будут иметь ничего общего с украинским народом, а лишь обогатят его команду и стоящих за ним олигархов. По окончании президентства Зеленский может получить несколько паспортов и отправить семью на подкормку в другие страны», – говорится в публикации.

По данным портала, Киев намерен продать даже подземные газо- и нефтепроводы советских времен, до которых не добралась предыдущая волна приватизации. «Похоже, банде Зеленского уже не до приличий», – считает автор.

Как сообщал «Новый День», разногласия между мэрами крупных украинских городов и президентом страны становятся все серьезнее. Регионы считают, что администрация Зеленского отодвигает их интересы, чтобы не делиться финансовой помощью от Запада. А планы по децентрализации власти откладываются ради ослабления возможных политических противников.

Пекин, Наталья Рязанова

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