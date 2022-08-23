В Госдуме и Совфеде оценили идею Киева воровать российский газ

Европа финансирует киевский режим, угрожающий отбирать российский газ на пути к европейским потребителям, отметил глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас. Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что в случае конфискации топлива из газопровода Европа заплатит за газ дважды.

Напомним, депутат украинской Рады Дмитрий Разумков предложил конфисковать поставляемый в Европу российский газ, как другие российские активы. А потом продать топливо европейским абонентам, но уже от имени Киева.

Андрей Клишас посоветовал Европе послышать украинского депутата и решить, нужен ли им такой ненадежный транзитный партнер как Украина.

«Сегодня Европа финансирует тех на Украине, кто шантажирует оставить европейцев без газа. Украина – преступное воровское государство», – заключил сенатор в своем телеграм-канале.

Депутат Олег Морозов признал, что существует техническая возможность воровать российский газ из трубопровода. Но при подобных действиях Украины газ обойдется Европе в двойную цену.

«Его недополучит Европа. А если просто брать за него деньги, то, значит, Европа оплатит его дважды. Нам, по правде говоря, эти разборки не интересны. Мы свою цену от европейцев получим», – пояснил депутат РИА Новости.

Москва, Наталья Рязанова

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