В Раде предложили отбирать и продавать в Европу российский газ

Украина должна конфисковать газ, поступающий по трубопроводу из России в Европу, считает бывший спикер Рады, а ныне депутат Дмитрий Разумков. Киев мог бы самостоятельно продавать российское топливо европейским партнерам, считает парламентарий.

Депутат напомнил, что Украина уже конфисковала более 765 млн долларов российских активов. Газ в трубопроводе до попадания на европейскую территорию остается собственностью Москвы, т.е. активом, который может присвоить Киев.

«Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. Мы можем его конфисковать. И мы действительно должны размышлять, стоит ли выполнить закон и забрать российский газ, продавая который, Москва финансирует свою армию? Конфискация российского имущества – это наша законная обязанность», – написал Разумков на своей странице в соцсети.

Парламентарий предложил руководству страны самостоятельно продавать российский газ в Европу, а на деньги от сделки покупать оружие для ВСУ.

Как сообщал «Новый День», глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас указал, что киевский режим подорвал доверие к себе после конфискации российских активов. Киев больше не может гарантировать безопасность транзита любых товаров, в том числе, российских энергоносителей.

Накануне стоимость газовых контрактов с поставкой в сентябре превысила 2900 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» анонсировал подорожание голубого топлива на европейском рынке до 4000 долларов к началу зимы.

Киев, Наталья Рязанова

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