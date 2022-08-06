В Совфеде назвали Украину небезопасной для транзита газа

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас усомнился, что Украина остается безопасным вариантом для транзита российского газа.

Сенатор указал, что киевский режим конфисковал российскую собственность, чем подорвал доверие к себе как гаранту для транзита любых товаров.

«После конфискации российской собственности на Украине, эта страна больше не может считаться страной безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей»», – написал Клишас в своем телеграм-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев конфисковал российские активы на общую сумму 765 млн долларов. И не намерен останавливаться: рассматривается вариант изъятия еще более 900 принадлежащих России объектов.

Как сообщал «Новый День», Украина предлагала Европе отказаться от закупки газа через трубопровод «Северный поток» и увеличить объемы транзита через украинские станции. В мае Литва предложила Украине отключиться от российского газа и нефти, чтобы склонить Венгрию к одобрению эмбарго на закупку энергоносителей у России.

Москва, Наталья Рязанова

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