Россиян стали меньше тратить на товары повседневного спроса

Расходы жителей России на товары повседневного спроса (FMCG) в июле сократились на 1,6% по сравнению с июнем, составив 46% от общих трат. Об этом сообщает «Ромир».

«В июле на FMCG-товары пришлось 46% расходов россиян. Это на 1,6% меньше, чем в июне, что обусловлено эффектом «высокой базы», – приводит исследовательский холдинг данные расчетов ежемесячного FMCG Index.

Отмечается, что FMCG Index демонстрирует динамику доли расходов домохозяйств на продукты питания и непродуктовые категории товаров повседневного спроса в структуре всех затрат домохозяйства. К категории затрат на продукты питания относятся все расходы как на домашнее, так и на внедомашнее потребление продуктов питания, в том числе в horeca (гостинично-ресторанный бизнес). Общие затраты домохозяйств рассчитываются как средние ежемесячные затраты домохозяйств на все категории товаров и услуг.

Затраты на FMCG товары характеризуют уровень благосостояния населения, так как это статья расходов, которая обязательно присутствует в бюджете любого домохозяйства, поясняет «Ромир».

Ранее глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил об изменениях в потребительских привычках россиян после 24 февраля. По его словам, покупатели стали ориентироваться на товары более низких ценовых сегментов, чаще выбирают товары со скидками. Россияне перешли к новой, более бережливой модели потребления, заключил он в интервью РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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