Володин назвал невозможной энергобезопасность Европы без России

Европа до сих пор не нашла замену для российских энергоносителей и оказалась в трудной ситуации, ведь энергетическая стабильность в регионе невозможна без России, уверен Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Энергетическая безопасность Европы без России невозможна. Даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ, Европа не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого из России», – заявил политик в своем телеграм-канале.

Спикер отметил, что в 2021 году Европа купила 341 млрд кубометров газа, из которых половина поступила из России по трубопроводу. В связи с антироссийскими санкциями объем закупки российского топлива уменьшился, а его стоимость резко возросла.

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался найти замену российскому газу в Алжире, но не преуспел. С тем же результатом прошел визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Канаду с целью получить дополнительные объемы энергоносителей.

«Для глав европейских государств наступил момент истины. У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали. Первый: отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить «Северный поток – 2». Второй: оставить всё как есть, что приведёт к проблемам в экономике и ещё больше осложнит жизнь гражданам», – спрогнозировал Володин.

Аналитики спрогнозировали, что Европа уже в начале 2023 года рискует лишиться ряда отраслей промышленности из-за роста цен на газ. ЕС сможет решить вопрос энергетики без участия России «на горизонте 5-10 лет», что критично для энергоемких производств.

Москва, Наталья Рязанова

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