Мьянма начала закупать российскую нефть

Объем торговли между Россией и Мьянмой вырос в 2,4 раза с начала года. Азиатское государство начало также закупать российские нефтепродукты за рубли.

«Мьянма – наш давний, надежный партнер в Юго-Восточной Азии. Объем торгово-экономических связей пока в абсолютных величинах скромный, но тенденция очень хорошая – в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года», – сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в рамках ВЭФ.

Премьер-министр Мьянмы отметил, что страна начала закупки российских нефтепродуктов. Первые поставки придут в ближайшие дни. При этом, сделки оформляются в рублях, поскольку это самая удобная и свободная от ограничений валют для взаиморасчетов с Россией.

«Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России», – приводят слова премьера «Известия».

Ранее министры финансов государств «Большой семерки» договорились ввести потолок цен на российскую нефть и запрет для страхования и финансирования танкеров, перевозящих российское топливо по цене выше согласованного лимита. Вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, поддержавшим решение о введении ценового потолка.

После введения Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть экономисты спрогнозировали, что Россия сможет за два года переориентировать поставки нефти с европейского на азиатский рынок. В Азии спрос на энергоносители в ближайшие 10 лет будет опережать развитие спроса в европейских странах.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»