Россия и Индонезия планируют расчеты в национальных валютах

Россия и Индонезия договариваются о торговых расчетах в национальных валютах, поделился индонезийский посол в России Хосе Таварес. Он отметил большой потенциал торговых отношений двух стран.

«Контакты налажены, имеются банковские механизмы, финансовые механизмы. Над этим ведется работа. Эксперты в области банковского дела и финансов планируют проводить встречи, на которых будут обсуждаться вопросы взаиморасчетов в национальных валютах. Конечно, это займет некоторое время», – сказал посол в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Индонезия уже подписала подобные соглашения с Китаем, Таиландом и Японией. В отношениях с Россией у Индонезии тоже большой потенциал, отметил Хосе Таварес.

За год товарооборот между ними вырос на 42% и превысил три миллиарда долларов. Посол допустил, что в перечень товаров могут войти и энергоносители, но пока переговоры о покупке нефти и газа и не ведутся. Дипломат отметил сомнительность введенного Западом потолка цен на российскую нефть.

«Не знаю, примет ли Россия такое предложение о потолке цен, хотя не уверен. Ценовой потолок может работать только в том случае, если поставщик согласен с лимитом цены, в противном случае он не работает», – отметил посол.

Ранее Россия и Индия договорились о расчетах в национальных валютах. Китайские компании также начали рассчитываться юанями за уголь и нефть из России. Торговые расчеты Турции и России вскоре могут полностью перевести на национальные валюты, стало известно после встречи президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и РФ Владимира Путина.

Минфин РФ заявил, что России предстоит изменить мировую финансовую систему, и это ее глобальная задача как одного из мировых лидеров.

Владивосток, Наталья Рязанова

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