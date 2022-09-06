Минфин назвал задачей РФ изменение финансовой системы в мире

Россия должна изменить мировую финансовую систему – это ее глобальная задача как одного из мировых лидеров, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев

«У России стоит сейчас глобальная задача изменить мировую финансовую систему. Нам, видимо, придется это делать, потому что продолжать мы как бы так не можем. Запад создал санкциями очень важный стимул», – сказал Тимофеев на полях Восточного экономического форума.

Он пояснил, что использовать доллар стало рискованно: из-за западных санкций платеж могут заморозить на любом этапе. Поэтому нужно заменить основную валюту для расчетов.

«Это понимают в России, осталось убедить еще и страны-партнеры. Сам процесс-то не очень легкий будет. Прежде всего смотрится юань, рубль имеет большое хождение в ЕАЭС. Изменения уже видны: обороты «рубль – юань» превышают долларовые», – добавил чиновник.

Аналитики предупреждали, что перевод газовых контрактов России в рубли будет иметь долгосрочные последствия для всей мировой финансовой системы. И повлияет на устойчивость доллара и евро в качестве резервных валют.

В течение 20-50 лет доллар лишится своей позиции как мировой резервной валюты, и его место займет китайский юань, считают экономисты. Китай активно работает над тем, чтобы большинство сделок совершались без использования доллара.

Владивосток, Наталья Рязанова

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