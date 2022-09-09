Володин объявил конец эпохи паразитизма Запада

Выстроенная Западом модель мировой экономики, основанная на колониальных принципах, изжила себя, уверен спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Очередные попытки вмешаться в рыночные механизмы установлением потолка цен окажутся бесполезны.

Володин отметил, что попытками ограничить цены на российские нефть и газ страны «Большой семерки» признали неэффективность антироссийских санкций. Западу пришлось отказаться от провальных планов заменить российские энергоносители.

«За рубежом осознали свою зависимость от нашей страны. Мировой рынок не ограничивается семью странами. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов – решат рынок и договорные обязательства». – написал Володин в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что западная модель глобальной экономики, сохранившаяся с колониальных времен, больше не сработает.

«Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Страны G7 не смогут больше существовать за счёт эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешёвке. Эпоха их паразитизма закончилась», – подвел итог Володин.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом достижении: Евросоюз сможет отказаться от российских энергоресурсов уже через 6-7 месяцев. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что прекращении поставок газа в случае установления потолка на российское топливо полностью противоречит интересам Европы и Венгрии.

В Турции отметили, что Европе российский газ нужен больше, чем России европейские деньги. И призвали изменить стратегию: вместо повальной экономии энергии обратиться к надежному источнику топлива.

Москва, Наталья Рязанова

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