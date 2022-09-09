Sabah: Европа приблизилась к капитуляции перед Россией

Евросоюз оказался в неразрешимой ситуации из-за нехватки российского газа. И эта ситуация приближает ЕС к капитуляции перед Россией, считает обозреватель Sabah Хасан Басри Ялчин.

Он напомнил, что экономика России не рухнула в одночасье из-за санкций. И вдруг оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России европейские деньги, потому что Москва находит новые рынки сбыта для энергоносителей. А вот Европа все никак не найдет замену российскому топливу.

При этом Европа полагалась на помощь США в топливном вопросе, и Штаты сами стремились оттеснить российских поставщиков и занять их нишу. Но ситуация в США также накалилась, а европейский топливный рынок перестал быть премиальным.

«Ноябрьские выборы не выглядят очень радужными для правительства Байдена. Если республиканцы получат большинство, их помощь всей Европе может прекратиться. Это означает, что Европа останется одна в хаосе», – спрогнозировал обозреватель.

Хасан Басри Ялчин добавил, что европейским странам пора изменить свое отношение к ситуации, но пока «никакие альтернативы даже не обсуждаются, не говоря уже о конкретных планах». И это, по мнению обозревателя, приведет к одному итогу – капитуляции.

«К сожалению, Европа не имеет привычки заботиться о себе. Европейцы не в состоянии даже выглянуть из ямы высокомерия и лени, в которую они попали. Поэтому решение не может быть найдено ни в среднесрочной, ни в краткосрочной перспективе. Если вы не находите решения, вы сдаетесь. И я думаю, что Европа находится на пути к капитуляции перед Россией из-за газа», – подвел итог Хасан Басри Ялчин.

Как сообщал «Новый День», представители 28 эстонских компаний призвали освободить их от действия санкций против России, чтобы продолжать импорт российской нефти. Парламентская группа Бундестага потребовала от канцлера ФРГ Олафа Шольца немедленно инициировать мирные переговоры по Украине и возобновить поставки российского газа в Германию. В Праге порядка 70 тыс. граждан собрались на акцию протеста и потребовали договориться с Россией о поставках топлива, а также снять с постов правительство, которое привело страну к кризису.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»