Импорт алкоголя в Россию упал на 60-100% за лето

Поступление импортного алкоголя в торговые сети России в июне-августе упало на 60-100% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ассортимент спиртных напитков иностранного производства в магазинах сократился на 40-95%, и в ближайшие месяцы уменьшится еще наполовину.

По данным Ассоциации компания розничной торговли (АКОРТ), импорт игристых вин из региона Шампань полностью прекратился. Виски поступает на 70% меньше, французского коньяка и импортного пива – на 60%.

Торговые сети стараются поддерживать ассортимент за счет запасов на складах, но и они подходят к концу. Так, игристых вин из Шампани на полках магазинов стало на 95% меньше, виски и французских коньяков – на 50%, импортного пива – на 40%. По остальным категориям ассортимент уменьшился на 35%.

«В категории «виски» на долю ушедших и приостановивших работу в РФ компаний приходилось 66% рынка, в категории «ром» – 63%, в категории «коньяк» – 82%», – пояснили в пресс-службе АКОРТ.

В ближайшие три месяца ассортимент может уменьшиться еще на 40-50%, если алкоголь не включат в программу параллельного импорта. Минпромторг РФ уже предложил внести ряд алкогольных брендов в перечень параллельного импорта. В АКОРТ отметили, что в случае одобрения часть товаров зарубежных марок вернется на полки магазинов еще до новогодних праздников.

Напомним, в середине сентября Минфин отказал ретейлерам во включении алкоголя в список параллельного импорта. В министерстве посчитали, что это может привести к потоку поддельной продукции. АКОРТ же считает, что исчезновение известных брендов алкоголя из магазинов может подтолкнуть россиян к поискам напитков у продавцов фальсификата.

Москва, Наталья Рязанова

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